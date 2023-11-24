بيراميدز يهزم مازيمبي بصعوبة في دوري أبطال إفريقيا

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، مباراة مازيمبي الكونغولي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب الجنوب إفريقي فخري لاكاي الهدف الوحيد للفريق المصري في الدقيقة الـ54 بعد عرضية متقنة من اللاعب المغربي محمد الشيبي.
ونجح الفريق المصري في المحافظة على فوزه ليحصد أول 3 نقاط له في دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.
وتُختتم مباريات اليوم في دوري الأبطال بلقاء بين شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.
وغدًا، ستقام مواجهات “سيمبا التنزاني ضد أسيك ميموزا” و”الترجي التونسي ضد النجم الساحلي التونسي” و”بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الهلال السوداني” و”الأهلي المصري ضد ميدياما الغاني” و”الوداد الرياضي المغربي ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني”.