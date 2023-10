بيرس مورغان: قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين أمر شائن

يتفاعل مشاهير وقادة العالم مع مأساة قصف مخيم جباليا في غزة، بشكل كبير، حيث تصدر اسم وصور مخيم جباليا مواقع التواصل الاجتماعي وحركات البحث العالمية والعربية أيضًا.

ونشر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، منشورًا عبر منصة إكس أمس الثلاثاء، قال فيه: “إن قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين في غزة، حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك، هو أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه”، في إشارة منه إلى مخيم جباليا.

وفي تصريحات سابقة، رد الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان بشكل ساخر على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري بعد تحذيره لأهالي قطاع غزة بضرورة الابتعاد عن مناطق معينة في القطاع خلال القصف العسكري العنيف.

Israel deliberately bombing Gaza's largest refugee camp, even if a Hamas commander was there, is outrageous and indefensible. pic.twitter.com/zCO79dL3vg

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 31, 2023