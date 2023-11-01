بيرس مورغان: قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين أمر شائن

يتفاعل مشاهير وقادة العالم مع مأساة قصف مخيم جباليا في غزة، بشكل كبير، حيث تصدر اسم وصور مخيم جباليا مواقع التواصل الاجتماعي وحركات البحث العالمية والعربية أيضًا.

قصف مخي جباليا أمر شائن

ونشر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، منشورًا عبر منصة إكس أمس الثلاثاء، قال فيه: “إن قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين في غزة، حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك، هو أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه”، في إشارة منه إلى مخيم جباليا.

وفي تصريحات سابقة، رد الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان بشكل ساخر على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري بعد تحذيره لأهالي قطاع غزة بضرورة الابتعاد عن مناطق معينة في القطاع خلال القصف العسكري العنيف.

Israel deliberately bombing Gaza's largest refugee camp, even if a Hamas commander was there, is outrageous and indefensible. pic.twitter.com/zCO79dL3vg — Piers Morgan (@piersmorgan) October 31, 2023

هجوم بيرس مورغان على الاحتلال

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في رسالته: “هذا تحذير عسكري عاجل. ومن أجل سلامتكم الفورية على جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة الانتقال مؤقتا إلى الجنوب”.

وعبر منصة إكس، أعاد مورغان نشر تحذير “هغاري” وعلق عليه قائلًا: “كيف يمكنهم سماع تلك الرسالة وقد قمتم بقطع وسائل الاتصال عنهم؟”.

أهمية مخيم جباليا

يذكر أن مخيم جباليا هو مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع في قطاع غزة. تأسس المخيم في عام 1948، بعد حرب النكبة وتهجير الفلسطينيين من مناطقهم التاريخية في فلسطين. ويقع مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، على بعد حوالي 2 كيلومتر من الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.

يعتبر مخيم جباليا أحد أكبر المخيمات في قطاع غزة، ويعيش فيه عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين. يعاني المخيم من ضيق المساحة وسوء الظروف المعيشية، حيث تكثر البنايات المتهالكة ونقص الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء.

تعتمد الحياة في مخيم جباليا بشكل كبير على المساعدات الإنسانية والبرامج التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) والمنظمات غير الحكومية الأخرى. يوجد في المخيم مدارس ومراكز صحية تديرها UNRWA لتلبية احتياجات السكان.