بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة

حرص رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على توجيه الشكر لنجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، على ما قدمه مع المرينغي، مؤكدًا في الوقت ذاته امتلاكه لفريق قادر على تحقيق أحلام الجماهير.

بيريز يُشيد بكريم بنزيما

وقال بيريز خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية بشأن وضع فريق الكرة: “أقول دائمًا إن رئاسة أكبر مؤسسة رياضية في العالم شرف كبير، وأود أن أشكركم على ثقتكم. إنها مسؤولية هائلة، لأنها تتطلب الإخلاص لقيمنا”.

وتحدث عن النجم الفرنسي، قائلًا: “أود أن أذكر كريم بنزيما.. عزيزي كريم، لن ننسى أبدًا ما قدمته والقصة الرائعة التي كتبتها مع نادينا.. إنه لاعب فريد ولا يمكن تكراره، كما أنه حاصل على الكرة الذهبية.. شكرًا له”.

وكان كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، قد رحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف، بعد مسيرة مميزة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بـ25 لقبًا، وانضم إلى الاتحاد بعقد ممتد حتى عام 2025.

بيريز يتحدث عن تدعيم الريال

وأضاف: “لدينا فريق هو نتاج التخطيط لسنوات؛ مزيج الخبرة والشباب.. هذا العام وقعنا مع بيلينغهام، الذي من المتوقع أن يكون له تأثير جذري ويصبح أسطورة في الريال، واستعدنا فران جارسيا وخوسيلو، وإبراهيم دياز الذي كان واحدًا من أفضل اللاعبين في إيطاليا”.

واستكمل: “كما وقعنا مع جولر أصغر لاعب يسجل مع تركيا، وكيبا حارس المرمى الذي خاض أكثر من 100 مباراة في البريميرليج، ومع هؤلاء اللاعبين، بجانب التجديدات الأخيرة لكامافينجا وفالفيردي ورودريجو وفينيسيوس سنواصل تحقيق أحلام الجماهير”.