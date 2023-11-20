عثر مواطنون على بيض نعام في الربع الخالي، موثقين ذلك في فيديو رائج عبر منصات التواصل، في الوقت الذي انهالت علامات الاستفهام من وجود النعام في الصحراء القاحلة، وإلي عمر زمن يعود عمر البيض، مقترحين أن تتولى الجهات المعنية الكشف عن ذلك، وإجراء العديد من الدراسات والبحوث.

استكشافات ونقوش

في حين علق مستخدم قائلًا: “شبه الجزيرة العربية لا تخلو من مثل هذه الاستكشافات والنقوش القديمة والمتحجرات والمستحاثات وعظام الكثير من المخلوقات المنقرضة، يفضل إبلاغ جهة الاختصاص بالموقع عندكم لعمل مزيد من البحوث، ويفضل عدم لمسها وتحريكها لأنها قابلة للكسر، شكلها المتكامل يعطيها قيمة أكبر لتعرض في المتاحف”.

نعام إفريقي

وقالت أخرى: “أنا مختصة بيئية: النعام العربي انقرض من الجزيرة العربية وتم استيراد النعام الإفريقي حاليًّا، وهو اللي نشوفه في المحميات، قد يكون البيض للنعام الإفريقي وليس العربي.. يجب التحقق والتأكد”.

آثار طيور وحيوانات

يذكر أن رحلة إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية التي يقوم بها المستكشف مارك إيفانز وفريقه على خطى المستكشف عبدالله فيلبي، قد عثروا على آثار طيور وحيوانات كانت تعيش في تلك المناطق التي مروا بها، مثل النعام والأسود والنسور، وكذلك رسومات ونقوش صخرية كدلالة على حياة وبيئة مختلفة كانت في تلك الأماكن.

واستشهد الفريق المستكشف ببقايا بيض النعام في “نفود دلقان” بين تجويفات الرمال المتحركة، وأيضًا وجود المنحوتات الكتابية والرسوم الصخرية في أعلى قمة “جبل مصيقلة”، لتحكي عن الحياة فيها آنذاك وكيف كانت الوسيلة والتواصل فيما بينهم للتنقل من مكان لآخر كإشارات بقيت شاهدة على عراقة وأصالة ذلك الزمن رغم عوامل التعرية الجيولوجية للمكان والإنسان، في تلك المناطق حيث تمتد عوامل التعرية إلى سنين طويلة.