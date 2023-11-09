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خلال مزاد نظمته دار كريستيز في جنيف

بيع بلو رويال أكبر ماسة زرقاء بـ 44 مليون دولار

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
بيع بلو رويال أكبر ماسة زرقاء بـ 44 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

بيعت بلو رويال، وهي ماسة زرقاء توصف بأنها مثالية، في مقابل 43.8 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز في جنيف، من دون أن تنجح في خطف لقب أغلى حجر من نوعه في تاريخ المزادات.

ماسة بلو رويال

وكانت ماسة بلو رويال القطعة الأساسية خلال سلسلة مزادات تنظم هذا الشهر على ضفاف بحيرة جنيف، إلى جانب قطع شهيرة من تاريخ السينما، بينها عقد من اللؤلؤ كانت تضعه الممثلة أودري هيبورن أو ساعة كانت ملكًا للنجم مارلون براندو.

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وتعد الماسة البالغ وزنها 17.61 قيراطًا، أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات.

مجموعة خاصة

هذا الحجر الموضوع داخل خاتم كان جزءًا من مجموعة خاصة لمدة 50 عامًا.

وقالت دار المزادات: إنه بيع بمبلغ 39.505 مليون فرنك سويسري بعد سبع دقائق من انطلاق المزايدات إلى هاوٍ خاص لجمع التحف والقطع الفنية شارك في المزايدة عبر الهاتف.

وقال المسؤول عن مبيعات المجوهرات لدى دار كريستيز في جنيف ماكس فاوست لوكالة فرانس برس: “نحن سعداء للغاية بالنتيجة. لقد بيعت (الماسة) بسعر يناهز 2.5 مليون دولار للقيراط الواحد.. إنها أغلى قطعة مجوهرات تباع في عام 2023 بأكمله، دوليًّا، في أي دار مزادات.. نحن سعداء جدًّا جدًّا”.

وأضاف: “إنها واحدة من أغلى 10 قطع تم بيعها على الإطلاق في فئة المجوهرات”.

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