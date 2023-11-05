بيع شاهين فرخ بـ 300 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي

شهدت الليلة الـ23 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي بيع أغلى صقر في النسخة الرابعة، حيث بيع شاهين فرخ، طرح شرق عرعر، لأربعة طواريح، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 100 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 300 ألف ريال، ليصبح الأغلى في النسخة الحالية حتى الآن.

مزاد نادي الصقور السعودي

كما شهدت الليلة بيع 5 صقور بمبلغ 640 ألف ريال، حيث كانت البداية مع شاهين فرخ، طرح الشعلان، للطواريح آدم ومحمد العلاطي وسامي الفايدي، وتم بيعه بمبلغ 75 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح رابغ للطاروحين رشيد العربيدي وسامي المحمدي وتم بيعه بمبلغ 74 ألف ريال.

ومن جنوب رفحاء، عُرض الصقر الثالث شاهين فرخ، تشارك في طرحه 7 طواريح، وتم بيعه بمبلغ 101 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الرابع شاهين فرخ طرح حلي للطاروحين علي السيد وحسن المحمودي، وتم بيعه بمبلغ 90 ألف ريال.

مزاد تنافسي مباشر

يذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.