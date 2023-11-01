Icon

بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملة زيادة الـ 20% Icon بيرس مورغان: قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين أمر شائن Icon لقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا Icon في جوائز الاتحاد الآسيوي .. سالم الدوسري سادس سعودي يُتوج بالأفضل في آسيا Icon بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور  Icon السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا Icon إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما Icon المتأهلون لربع نهائي كأس الملك Icon 4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد Icon ياسر المسحل: الاتحاد السعودي سيُلبي جميع متطلبات الفيفا لنيل حق الاستضافة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح

بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور 

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بيعت، مساء أمس، 3 صقور بـ266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ، طرح (سعد)، للطواريح عمر وماجد وعوض المخلفي، وبيع بمبلغ 137 ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
خريطة تعليق الدراسة الحضورية في منطقة مكة غدًا

خريطة تعليق الدراسة الحضورية في منطقة مكة غدًا

الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال

الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال

وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح وادي الدواسر، للطواريح شعيفان وعساف وعبدالله الدوسري، وتم بيعه بمبلغ 75 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح البريدي، للطاروح يحيى المرواني، وبيع بمبلغ 54 ألف ريال.

دعم الاستثمار

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء، كما يوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، ويجري المزاد على الصقر بشكل مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند: طرفا العقد يتحملان مسؤولية هروب العمالة المنزلية
السعودية اليوم

مساند: طرفا العقد يتحملان مسؤولية هروب العمالة...

السعودية اليوم
أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة
العالم

أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي...

العالم
مادة في منزلك قد تسبب التسمم.. نصائح مهمة للوقاية
صحة وطب‎

مادة في منزلك قد تسبب التسمم.. نصائح...

صحة وطب‎
أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور جيرو حارسًا
الرياضة

تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور...

الرياضة
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار
ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم
آخر الاخبار

ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في...

آخر الاخبار
محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد على ضرورة وقف التصعيد في غزة
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد...

أخبار رئيسية