بيلا حديد تتصدر مواقع التواصل بعدما تخلت عنها ديور

تصدرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، بعد نشر عارضة الأزياء الشهيرة خبر تخلي شركة أزياء عالمية معروفة عنها.

إنهاء تعاقد بيلا مع ديور

وانتشر خبر تخلي شركة ديور Dior عن حديد ذات الأصول الفلسطينية، عبر مواقع التواصل، جراء دفاعها عن الفلسطينيين وسط الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

كما زعم العديد من مرتادي مواقع التواصل أن ديور أنهت عقدها مع بيلا بسبب نشرها رسالة دعم للفلسطينيين، واستبدلتها في حملة إعلانية جديدة بعارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر.

انتهاء عقد بيلا حديد

وكشف مصدر مطلع على الحقيقة لوكالة أسوشيتد برس، أن الحقيقة غير ذلك على الإطلاق؛ لأن عقد بيلا حديد مع دار الأزياء الفاخرة انتهى في مارس 2022، أي قبل وقت طويل من الصراع الأخير. فيما شاركت تاغر مع عدة عارضات في حملة Dior لعطلات 2023.

يشار إلى أن حديد المولودة من أب فلسطيني، كانت أدلت مرارًا وتكرارًا بتصريحات عبرت فيها عن دعمها للفلسطينيين خلال السنوات التي تلت تعيينها سفيرة للعلامة التجارية الشهيرة ديور في عام 2016.

شهرة بيلا حديد عبر مواقع التواصل