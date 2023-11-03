تأخر الاتحاد ضد الشباب بهدف في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الشباب بتقدم الشباب بهدف دون رد في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.
وتمكن البرازيلي كارلوس جونيور، عبر ضربة رأسية في إحراز الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة الـ14.
وقبل المباراة، جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.
أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو”.
هدف كارلوس جونيور بصوت مشاري القرني ⚽🔥
الشباب 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/GIgECuJy4N
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023