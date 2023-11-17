تأكدوا من استخراج تصريح العمرة قبل القدوم إلى الحرم المكي

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دعت وزارة الحج والعمرة إلى ضرورة التأكد من استخراج تصريح العمرة، قبل القدوم إلى الحرم المكيّ الشريف.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أنه يمكن التأكد من إصدار تصريح العمرة من خلال تطبيق نُسك أو توكلنا خدمات، مع ضرورة التقيد بموعده.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن إصدار تصاريح العمرة متاحة عبر التطبيقات الإلكترونية الرسمية المعتمدة، منوهة الراغبين في إصدار التصاريح بالدخول على البرنامج والتقدم بطلب، ومعرفة مدة الإقامة حسب المواعيد المتاحة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه يمكن إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.
ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.