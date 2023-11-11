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تألق بنزيما قد يدفع حمدالله للرحيل

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
تألق بنزيما قد يدفع حمدالله للرحيل
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد برحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن صفوف الفريق في يناير المقبل، وذلك بعد تألق الفرنسي كريم بنزيما أمس في مباراة أبها في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تألق كريم بنزيما أمام أبها

وكان النجم الفرنسي تألق بالأمس في لقاء أبها وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا ليساهم في عودة الاتحاد لطريق الانتصارات مرة أخرى في بطولة دوري روشن.

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جماهير الاتحاد رأت أنه سيكون من الصعب لعب حمدالله وبنزيما معًا في نفس الوقت على أرضية الملعب حيث رأوا بأن تواجد النجم الفرنسي مع إيجور كورونادو والبرازيلي رومارينيو أفضل من لعب حمدالله معهم.

بنزيما - حمدالله - الاتحاد ضد الطائي

تعليق ميدو

وفي نفس السياق، قال المصري أحمد حسام ” ميدو” لاعب الزمالك المصري ومنتخب مصر السابق : ” لا ينفع تكتيكيًا لعب حمدالله وبنزيما معًا، كان على المدرب البرتغالي نونو سانتو أن يُضحي بأحد اللاعبين ولكنه أراد اللعب بكلا اللاعبين فكانت نهايته هو أنه ضحى بنفسه وتمت إقالته”.

وكان المدرب الجزائري نور الدين بن ذكري، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بضمك، علق على وضع عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد.

وقال ابن ذكري في تصريحات تلفزيونية: “حمدالله ضحية أفكار المدرب نونو سانتو الهجومية مع الاتحاد”.

الاتحاد والطائي- حمدالله

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