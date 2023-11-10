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بعد تألقه بمباراة الدحيل ضد النصر

تاليسكا الأعلى تقييمًا بالجولة الرابعة في آسيا

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
تاليسكا الأعلى تقييمًا بالجولة الرابعة في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز اللاعبين في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تاليسكا الأعلى تقييمًا

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، عن اللاعبين الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة، وجاء تاليسكا في صدارة القائمة، بعد حصوله على 9.5 درجات.

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تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وخطف تاليسكا الأنظار خلال مباراة الدحيل ضد النصر التي أُقيمت على ملعب خليفة الدولي، ونجح في تسجيل هاتريك، ليقود العالمي للفوز بنتيجة 3/ 2، وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، بجانب حصوله على أعلى تقييم.

ورفع تاليسكا رصيده إلى 8 أهداف، لينفرد بصدارة قائمة هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ونجم العين الإماراتي، لابا كودجو.

تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

الأفضل في الجولة الرابعة

وجاء نجم باثوم يونايتد، التايلاندي تشاناثيب سونغكراسين، في المركز الثاني بتقييم 9 درجات، بعد تسجيله هدفين، يليه نجم ليون سيتي سيلورز، ريتشايرو زيفكوفيتش، بتقييم 8.8 درجة؛ حيث نجح في تسجيل ثنائية بالجولة الرابعة.

ويتواجد نجم نادي سباهان أصهفان الإيراني، محمد حسين نجاد في المركز الرابع بتقييم 8.7 درجة، بعد تسجيله هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة، بالتساوي مع زميله رامين رضائيان، الذي نجح في إحراز هدف.

دوري أبطال آسيا
الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة – المصدر @TheAFCCL

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