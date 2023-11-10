تاليسكا الأعلى تقييمًا بالجولة الرابعة في آسيا

تألق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز اللاعبين في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تاليسكا الأعلى تقييمًا

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، عن اللاعبين الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة، وجاء تاليسكا في صدارة القائمة، بعد حصوله على 9.5 درجات.

وخطف تاليسكا الأنظار خلال مباراة الدحيل ضد النصر التي أُقيمت على ملعب خليفة الدولي، ونجح في تسجيل هاتريك، ليقود العالمي للفوز بنتيجة 3/ 2، وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، بجانب حصوله على أعلى تقييم.

ورفع تاليسكا رصيده إلى 8 أهداف، لينفرد بصدارة قائمة هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ونجم العين الإماراتي، لابا كودجو.

الأفضل في الجولة الرابعة

وجاء نجم باثوم يونايتد، التايلاندي تشاناثيب سونغكراسين، في المركز الثاني بتقييم 9 درجات، بعد تسجيله هدفين، يليه نجم ليون سيتي سيلورز، ريتشايرو زيفكوفيتش، بتقييم 8.8 درجة؛ حيث نجح في تسجيل ثنائية بالجولة الرابعة.

ويتواجد نجم نادي سباهان أصهفان الإيراني، محمد حسين نجاد في المركز الرابع بتقييم 8.7 درجة، بعد تسجيله هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة، بالتساوي مع زميله رامين رضائيان، الذي نجح في إحراز هدف.