تاليسكا يسجل الهاتريك لـ النصر

نجح البرازيلي تاليسكا في إحراز “الهاتريك” والهدف الثالث لنادي النصر في شباك الدحيل القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ65 بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب.