رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة ميسي يعد جماهير إنتر ميامي بمزيد من الإنجازات أمين الجامعة العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن ولي العهد: حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة السبيل الوحيد لتحقيق السلام ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل لافت في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ليقود التشكيل المثالي.
وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، عن التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الرابعة، وشهد تواجد تاليسكا، ونجم الهلال، محمد البريك، بعدما ساهم في فوز فريقه على مومباي سيتي.
وخطف النجم البرازيلي الأنظار خلال مباراة الدحيل ضد النصر، ونجح في تسجيل هاتريك، ليقود العالمي للفوز بنتيجة 3/ 2، وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، كما حصل على أعلى تقييم في الجولة بـ9.5 درجات.
ورفع تاليسكا رصيده إلى 8 أهداف، لينفرد بصدارة قائمة هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ونجم العين الإماراتي، لابا كودجو.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، كالتالي؛ حارس مرمى نافباخور الأوزبكي، أوتكير يسيبوف، وفي الدفاع؛ محمد البريك “الهلال”، رامين رضائيان “سباهان أصفهان”، وثنائي بوريرام يونايتد، ديون كولز وكيم مين هيوك.
ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ سعيد صادقي “بيرسبوليس”، محمد حسين نجاد “سباهان أصفهان”، فام توان هاي “هانوي”، ريتشايرو زيفكوفيتش “ليون سيتي سيلورز”، لابا كودجو “العين”، وتاليسكا.