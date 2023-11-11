تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل لافت في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ليقود التشكيل المثالي.

تاليسكا يخطف الأنظار

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، عن التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الرابعة، وشهد تواجد تاليسكا، ونجم الهلال، محمد البريك، بعدما ساهم في فوز فريقه على مومباي سيتي.

وخطف النجم البرازيلي الأنظار خلال مباراة الدحيل ضد النصر، ونجح في تسجيل هاتريك، ليقود العالمي للفوز بنتيجة 3/ 2، وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، كما حصل على أعلى تقييم في الجولة بـ9.5 درجات.

ورفع تاليسكا رصيده إلى 8 أهداف، لينفرد بصدارة قائمة هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ونجم العين الإماراتي، لابا كودجو.

التشكيل المثالي للجولة الرابعة

وجاء التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، كالتالي؛ حارس مرمى نافباخور الأوزبكي، أوتكير يسيبوف، وفي الدفاع؛ محمد البريك “الهلال”، رامين رضائيان “سباهان أصفهان”، وثنائي بوريرام يونايتد، ديون كولز وكيم مين هيوك.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ سعيد صادقي “بيرسبوليس”، محمد حسين نجاد “سباهان أصفهان”، فام توان هاي “هانوي”، ريتشايرو زيفكوفيتش “ليون سيتي سيلورز”، لابا كودجو “العين”، وتاليسكا.