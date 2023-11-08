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بعد تسجيله هاتريك في آسيا

تاليسكا يواصل تألقه مع النصر بأرقام مميزة

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
تاليسكا يواصل تألقه مع النصر بأرقام مميزة
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الأخيرة، ليتصدر قائمة مميزة.

تاليسكا يخطف الأنظار

وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الدحيل بالأمس، ونجح في تسجيل هاتريك، ليقود العالمي للفوز بنتيجة 3/ 2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وتُعد هذه الثلاثية هي الأولى في مسيرة تاليسكا بمنافسات دوري أبطال آسيا، ليصبح أكثر لاعب برازيلي في العالم تسجيلًا ومساهمة في الأهداف خلال آخر 12 مباراة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

وساهم تاليسكا في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 17 مرة، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليكون مساهمًا بهدف كل 51 دقيقة لعب، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا 7.95 درجة، بعد تألقه اللافت مؤخرًا.

تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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