تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة وتأجيل الاختبارات تاليسكا يُبدع مع النصر بدوري روشن المنتخب السعودي يبحث عن فوز غائب الصومال قد تواجه جوعًا كارثيًّا أهمية إعلان أرامكو إنتاج أول غاز حبيس في جنوب حقل الغوار أرامكو تتربع على عرش الشركات الأكثر ربحية في العالم 35 ألف ريال الحد الأدنى في رواتب مجال الأمن السيبراني الأندية السعودية تواصل محاولات ضم محمد صلاح مانشيني يستبعد الدوسري من معسكر الأخضر تأجيل اختبارات الغد في مدارس مكة وبحرة والجموم وجدة ورابغ وخليص
يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
ويُعد تاليسكا من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر هذا الموسم، وساهم في تسجيل 10 أهداف بدوري روشن السعودي حتى الآن، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، كما قدم تمريرتين حاسمتين.
ويُعد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، أكثر لاعب حصدت أهدافه نقاطًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث منحت أهدافه، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 10 نقاط.
واقترب تاليسكا من الوصول إلى 50 هدفًا بقميص النصر في دوري المحترفين، حيث يملك 48 هدفًا حاليًّا، وفي حالة تحقيقه هذا الإنجاز، سيصبح ثالث لاعب في تاريخ العالمي يهز الشباك أكثر من 50 مرة.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأخدود على ملعب “الأول بارك”، بعد فترة التوقف الدولي الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.