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ضمن منافسات الموسم الحالي

تاليسكا يُبدع مع النصر بدوري روشن

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
تاليسكا يُبدع مع النصر بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تاليسكا يخطف الأنظار

ويُعد تاليسكا من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر هذا الموسم، وساهم في تسجيل 10 أهداف بدوري روشن السعودي حتى الآن، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

ويُعد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، أكثر لاعب حصدت أهدافه نقاطًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث منحت أهدافه، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 10 نقاط.

واقترب تاليسكا من الوصول إلى 50 هدفًا بقميص النصر في دوري المحترفين، حيث يملك 48 هدفًا حاليًّا، وفي حالة تحقيقه هذا الإنجاز، سيصبح ثالث لاعب في تاريخ العالمي يهز الشباك أكثر من 50 مرة.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

النصر يستعد لمواجهة الأخدود

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأخدود على ملعب “الأول بارك”، بعد فترة التوقف الدولي الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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