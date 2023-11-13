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بهدف تسهيلات الضمانات البنكية وتسهيل التمويل قصير الأجل

تام التنموية توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ 15 مليون ريال

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
تام التنموية توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ 15 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تام التنموية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بـ 15 مليون ريال، وذلك بهدف تسهيلات الضمانات البنكية وتسهيل التمويل قصير الأجل (عند الحاجة).

وقالت الشركة إن مدة التمويل 12 شهراً، مقابل ضمان سند لأمر بقيمة 110% من قيمة التسهيلات.

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تراجع مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأحد على تراجع طفيف بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 10834 نقطة (- 7 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عد 70.70 ريال، وهبط سهم سينومي ريتيل، بنسبة 10 % عند 18.66 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ300 ألف سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الثالث 2023 بقيمة 204.1 مليون ريال، وهبط سهما العمران، وأيان للاستثمار،  بأكثر من 6 %، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2023، وأغلق سهم كيمانول، عند 18.22 ريال (-2 %).

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 33.55 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 500 مليون ريال.

وتصدرت أسهم البابطين، وعناية، وإتحاد الخليج للتأمين، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، وصعد سهم كهرباء السعودية، بنسبة 6 % عند 18.34 ريال وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق الخبير ريت، عند 6.29 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.

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