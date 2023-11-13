تام التنموية توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ 15 مليون ريال

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عد 70.70 ريال، وهبط سهم سينومي ريتيل، بنسبة 10 % عند 18.66 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ300 ألف سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الثالث 2023 بقيمة 204.1 مليون ريال، وهبط سهما العمران، وأيان للاستثمار، بأكثر من 6 %، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2023، وأغلق سهم كيمانول، عند 18.22 ريال (-2 %).

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 33.55 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 500 مليون ريال.

وتصدرت أسهم البابطين، وعناية، وإتحاد الخليج للتأمين، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، وصعد سهم كهرباء السعودية، بنسبة 6 % عند 18.34 ريال وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق الخبير ريت، عند 6.29 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.