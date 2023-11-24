تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

يطمح النجم الكاميروني لياندر تاوامبا، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود لتجاوز عقبة النصر، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

الأخدود يتسلح بتألق تاوامبا

ويعول المدير الفني السلوفاكي مارتن سيفيلا، على خبرات تاوامبا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث خاض أمامه 11 مباراة في جميع البطولات خلال فترة لعبه في التعاون، ونجح في تسجيل 4 أهداف.

ويطمح تاوامبا في مواصلة تألقه مع الأخدود، وتسجيل مزيد من الأهداف بقميصه، حيث إنه أحرز هدفين وقاده للفوز على الحزم بنتيجة 2\1، قبل فترة التوقف، ليقوده لحصد الثلاث نقاط، بعد تعثره بالخسارة في 4 مباريات متتالية.

وانضم تاوامبا صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في الصيف قادمًا من التعاون، وشارك معه في 10 مباريات حتى الآن، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث هز الشباك 3 مرات وصنع هدفًا.

الأخدود ضيفًا على النصر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضيفًا على نظيره النصر على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.