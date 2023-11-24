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ضمن منافسات دوري روشن

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النجم الكاميروني لياندر تاوامبا، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود لتجاوز عقبة النصر، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

الأخدود يتسلح بتألق تاوامبا

ويعول المدير الفني السلوفاكي مارتن سيفيلا، على خبرات تاوامبا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث خاض أمامه 11 مباراة في جميع البطولات خلال فترة لعبه في التعاون، ونجح في تسجيل 4 أهداف.

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تاوامبا مع الأخدود
المهاجم الكاميروني

ويطمح تاوامبا في مواصلة تألقه مع الأخدود، وتسجيل مزيد من الأهداف بقميصه، حيث إنه أحرز هدفين وقاده للفوز على الحزم بنتيجة 2\1، قبل فترة التوقف، ليقوده لحصد الثلاث نقاط، بعد تعثره بالخسارة في 4 مباريات متتالية.

وانضم تاوامبا صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في الصيف قادمًا من التعاون، وشارك معه في 10 مباريات حتى الآن، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث هز الشباك 3 مرات وصنع هدفًا.

تاوامبا مع الأخدود
المهاجم الكاميروني – المصدر @ALAKHDOUD

الأخدود ضيفًا على النصر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضيفًا على نظيره النصر على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

الأخدود - دوري روشن
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

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