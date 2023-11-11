تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط الأول

حسم نادي الأخدود الشوط الأول من مباراة الحزم بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأخدود ضد الحزم

وسجل اللاعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لفريق الأخدود بالدقيقة الـ21 من عمر المباراة.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وانتهت مباريات أول أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.