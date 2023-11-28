تبادل قوائم الأسرى لليوم الخامس من الهدنة في غزة

تتواصل الهدنة الإنسانية في غزة لليوم الخامس على التوالي واليوم الأول في التمديد، حيث جرى تبادل قوائم الأسرى الذين سيتم استلامهم اليوم بين الجانبين.

سريان الهدنة المؤقتة

وكانت الأيام الأربعة السابقة من الهدنة شملت عمليات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس حيث أفرجت حماس عن 69 أسيراً، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيراً من النساء والأطفال الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التبادل وفق وتيرة 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينياً بحسب ما أعلنت عنه مصادر رسمية مصرية.

تبادل الأسرى

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إنه سيجري تبادل 20 أسيرًا من الجانب الإسرائيلي مقابل 60 أسيرًا من الجانب الفلسطيني خلال يومين لكن مصادر إعلامية إسرائيلية أكدت أن إسرائيل ستطلق سراح 50 أسيرًا فلسطينياً فقط مقابل 20 من رعاياها.

وحسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق حركة حماس سراح نحو 20 إسرائيليا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة ليومين إضافيين.

دخول المساعدات إلى غزة

وتضمنت بنود الهدنة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية وشاحنات الوقود إلى قطاع غزة ووقف العمليات القتالية بشكل مؤقت.

من جانبه دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى عدم توسيع نطاق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة زيادة المساعدات المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة.