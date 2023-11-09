تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تتجاوز 428 مليون ريال

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تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، أكثر من 428 مليون ريال، بعد أسبوع فقط من إطلاق الحملة.
وسجلت منصة ساهم إجمالي تبرعات بقيمة 428.9 مليون ريال صباح اليوم الخميس، شارك فيها نحو 608 آلاف مواطن.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجها، يوم الخميس الماضي، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.