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مقدمة من 366,308 متبرعين عبر منصة ساهم

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 166 مليون ريال

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 166 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة 166 مليون ريال في الساعات الأولى من إطلاقها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

منصة ساهم

من جانبه أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أن منصة ساهم هي المنصة الوحيدة لجمع التبرعات الخارجية في المملكة، مشيرًا إلى أنها لا تتقاضى أية رسوم لعملية التبرع وأنها تمر بمراحل حوكمة تليق باسم المملكة.

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ولفت المركز إلى أن هناك حاجة كبيرة في غزة وما وصل إليها من مساعدات لا يكفي.

تبرعات سخية

وكان خادم الحرمين الشريفين تبرع لهذه الحملة بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، كما عن تبرع ولي العهد بمبلغ 20 مليون ريال، فيما توالت التبرعات على المنصة من جموع الشعب السعودي الذي يصطف خلف القيادة لتقديم المساعدات الإنسانية ونصرة الفلسطينيين في غزة.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة “ساهم” على الرابط الإلكتروني كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق “ساهم” على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.

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