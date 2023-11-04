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تبرع بها قرابة 500 ألف متبرع

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تقترب من 300 مليون ريال

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تقترب من 300 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ تواصلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لليوم الثالث، حيث اقترب إجمالي التبرعات من 300 مليون ريال، تبرع بها قرابة 500 ألف متبرع.

تبرعات الحملة الشعبية

ودشن الحملة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بإعلان تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، وتبرع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 20 مليون ريال.

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وأكد الربيعة أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق “ساهم” أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.

 

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