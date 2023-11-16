ثنائية رونالدو وتاليسكا الأفضل بدوري روشن صالح الشهري يهز شباك باكستان مبكرًا ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم تبرعات ساهم لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز نصف مليار ريال فيجا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي إعلان أسماء المسرحيات المتأهلة لمهرجان الرياض للمسرح سبب استبعاد عبدالإله العمري من مباراة السعودية وباكستان تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة باكستان إغلاق بوليفارد وورلد اليوم بسبب الأحوال الجويّة فيلم حوجن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
تجاوز مجموع التبرعات التي جمعتها منصة “ساهم” ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من نصف مليار ريال حتى الآن، فيما تجاوز عدد المتبرعين المشاركين في الحملة 800 ألف متبرع.
مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق حملة التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-ـ ويمكن التبرع للحملة عبر منصة “ساهم” على الرابط الإلكتروني التالي: هنا , كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق “ساهم” على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.