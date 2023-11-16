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تجاوز عدد المتبرعين المشاركين في الحملة 800 ألف

تبرعات ساهم لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز نصف مليار ريال

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
تبرعات ساهم لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز نصف مليار ريال
المواطن - واس

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تجاوز مجموع التبرعات التي جمعتها منصة “ساهم” ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من نصف مليار ريال حتى الآن، فيما تجاوز عدد المتبرعين المشاركين في الحملة 800 ألف متبرع.

حملة التبرعات

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق حملة التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-ـ ويمكن التبرع للحملة عبر منصة “ساهم” على الرابط الإلكتروني التالي: هنا , كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق “ساهم” على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.

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