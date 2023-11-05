تبرعات منصة ساهم لدعم غزة تتجاوز 323 مليون ريال

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أن منصة ساهم تلقت تبرعات من أكثر من 529,053 متبرعًا حتى ظهر اليوم الأحد فيما بلغ مجموع التبرعات أكثر من 323,955,688 ريال.

ولفت المركز إلى أن المرحلة الأولى لحملة إغاثة غزة تركز على إنقاذ الحياة من خلال دعم القطاع الصحي والغذائي.

دعم غزة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تبرع لهذه الحملة بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، كما عن تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ 20 مليون ريال، فيما توالت التبرعات على المنصة من جموع الشعب السعودي الذي يصطف خلف القيادة لتقديم المساعدات الإنسانية ونصرة الفلسطينيين في غزة.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة عبر موقع المنصة : الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجتكم للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

رابط منصة ساهم

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة “ساهم” على الرابط الإلكتروني كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق “ساهم” على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.