تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة

أطلق تجمع القصيم الصحي صباح اليوم الاثنين عربة العيادات الطبية المتنقلة لمركز ضليع رشيد بمحافظة أبانات، والتي تستهدف تقديم جملة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية منها والعلاجية، للمستفيدين من المراجعين، إضافة على البرامج التوعوية والتثقيف الدوائي لأهالي المركز من المواطنين والمقيمين وتستمر سبعة أيام من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

تسيير 4 عيادات

وأشار التجمع إلى أن إطلاق العربة يأتي ضمن تفعيل برنامج المرحلة الثانية من حملة اليوم العالمي للسكري التي دشنها سمو أمير منطقة القصيم يوم أمس، وتضم تسيير 4 عيادات متنقلة تنطلق بالتزامن في وقت واحد لتغطية المناطق الطرفية، وتشمل تقديم مجموعة من الخدمات من أهمها فحص السكر، فحص شبكية العين، فحص القدم السكرية، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتغذية وتقديم استشارات نفسية ، وكذا التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتعريف بمبادرة اعرف أرقامك، والوقاية من أمراض السمنة.

وأوضح التجمع أن العيادات الطبية المتنقلة تقدم خدماتها للمرضى والمراجعين عبر مجموعة من العربات الكبيرة والمتوسطة الحجم، وتضم عيادات طب الأسرة، ورعاية الأمومة، والطفل السليم، والتطعيمات ومكافحة الأمراض المعدية، وطب الأسنان، إضافة إلى خدمات التحاليل بالمختبر، وعمل تصوير الأشعة، وتشمل كذلك عددا من البرامج التوعوية والنصائح الإرشادية.