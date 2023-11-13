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من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية

تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بـ 9500 خريج وخريجة الاثنين المقبل

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بـ 9500 خريج وخريجة الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تحتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، بتخريج (9552) خريج وخريجة من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية، وذلك في رحاب جامعة الملك سعود.

ورفع وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على رعايته الكريمة لتخريج هذه الكوكبة من خريجي برامج البورد السعودي وخريجي الأكاديمية الصحية لعام 2023، والدعم غير المحدود الذي شمل القطاعات كافة بما فيها قطاع الصحة نحو سعيه الحثيث لتحقيق سلامة وصحة الإنسان.

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إنجازات ملموسة

ونوه بما حققته منظومة الصحة من إنجازات كان لها أثرٌ ملموس في تحسين صحة المجتمع، من خلال كوادر صحية مميزه تُسهم في مسيرة التحول في القطاع الصحي وتحقق مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه، عبّر الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، عن الفخر والاعتزاز بتخريج هذا العدد الكبير من الخريجين الذي يُجسّد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله – نحو القطاع الصحي.

وأوضح أن عدد خريجي برامج البورد السعودي لهذا العام بلغ (5164) خريجاً وخريجة تلقوا تدريبهم ضمن بيئة تعليمة مبنية على أعلى معايير أسس التعليم الصحي في (155) تخصصاً صحياً، وعدد خريجي برامج الأكاديمية الصحية بلغ (4388) خريجاً وخريجة تلقوا تدريبهم في (5) تخصصات صحية، لينضموا إلى زملائهم الممارسين الصحيين في المرافق الصحية متسلحين بالعلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

تطبيق أعلى معايير الجودة

يُذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أطلقت برامج البورد السعودي في عام 1994م ضمن دورها في وضع البرامج التخصصية المهنية، وإقراراها والإشراف عليها، و تُعد الشهادة الأعلى في مجال التخصص من حيث تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في المستشفيات المعتمدة من قبل الهيئة بناءً على توفر متطلبات محددة للاعتماد، حيث يتم الإشراف على التدريب من قبل لجان إشرافية متخصصة من المدربين، ومديري البرامج، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب مع وجود ممثل للمتدربين في كل لجنة، وذلك لتحسين جودة الكوادر الطبية للإسهام في دعم تنافسية المواطن عالمياً، وضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد بلغ عدد خريجي برامج الدراسات العليا الصحية المهنية “شهادة البورد السعودي”، ومتدربيها أكثر من (30) ألف خريج منذ إطلاقها، وتضمنت أكثر من (1950) برنامجاً تدريبياً معتمداً شملت 172 تخصصاً صحياً تُدرب في (626) مقر تدريبي معتمد مؤسسياً بما يُحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

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