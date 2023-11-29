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تحديثات على موقع هدف وإتاحة كافة الخدمات خلال يومي عمل

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
تحديثات على موقع هدف وإتاحة كافة الخدمات خلال يومي عمل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن وجود تحديثات على الموقع حاليًّا، وسيتم إتاحة كافة الخدمات خلال يومي عمل.

جاء ذلك ردًّا من صندوق هدف على استفسارات مواطنين بشأن وجود مشكلة في الموقع، مساء الثلاثاء.

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شروط التقدم في تمهير

جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون مسجلًا في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.

أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية، ومدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.

ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد على فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.

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