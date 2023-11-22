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الإيماءات أكثر واقعية

تحديثات في جوجل ميتس

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
تحديثات في جوجل ميتس
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية عن طرح تحديث جديد لتطبيقها الخاص بالاجتماعات “جوجل ميتس”، والذي يضفي مجموعة من الخواص “أكثر واقعية”.

ويظهر من خلال بيان “جوجل” الرسمي أن الإيماءات التي تتيح لك مثلًا رفع اليد، باتت “أكثر واقعية”.

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الكشف عن الإيماءات

وتعمل ميزة الكشف عن الإيماءات طالما أن الكاميرا قيد التشغيل ويدك مرئية بوضوح في اللقطة، وتوصي جوجل بإبعادها عن وجهك وجسمك.

وتطمئن جوجل المتحدثين كثيري الحركة بأن التطبيق سيقوم بإلغاء تنشيط اكتشاف الإيماءات في أي وقت يكون فيه المتحدث نشطًا، ولن يتم تشغيلها مرة أخرى إلا عندما يصبح المشارك صامتًا مرة أخرى.

يمكن إيقافها

على الرغم من أن المسؤولين ليس لديهم أي سيطرة على هذه الميزة، إلا أنه يمكنك إيقاف تشغيلها في أي وقت بالانتقال إلى “المزيد من الخيارات”، ثم النقر على “التفاعلات” و”إيماءة رفع اليد”.

ومن المفترض أن يتم نشر اكتشاف الإيماءات في نطاقات الإصدار السريع في الأيام القليلة المقبلة، فيما سيتم طرح نطاقات الإصدار المجدولة تدريجيًا على مدار 15 يومًا، بدءًا من 28 نوفمبر.

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