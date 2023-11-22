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سيتم الإعلان عن موعد إدراج أسهم الشركة لاحقًا

تحديد سعر الطرح لأسهم شركة أرماح الرياضية

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
تحديد سعر الطرح لأسهم شركة أرماح الرياضية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة أرماح الرياضية  في السوق الموازية “نمو: عن إتمام عملية الطرح لعدد (4,927,958) سهماً عادياً تمثل (15%) من أسهم الشركة، بسعر طرح بالغ (28) ريالاً سعودياً للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية (404%) من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

موعد إدراج أسهم الشركة

وستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بإكمال جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، مع مجموعة تداول السعودية وسيتم الإعلان عن موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية وبدء تداولها على موقع تداول www.saudiexchange.sa.

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