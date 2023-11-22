ترحيب روسي صيني بالهدنة المؤقتة في غزة وتبادل الأسرى تحديد سعر الطرح لأسهم شركة أرماح الرياضية قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب بقايا القهوة يمكنها علاج آلزهايمر ومرض باركنسون تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة رياح شديدة تحد الرؤية على المدينة المنورة وتبوك حساب المواطن يرد على متزوجة تريد التسجيل كمستفيد رئيسي سعد الناصر السديري في ذمة الله الذباب يُحيل الكشتات إلى جحيم وعذاب سحب النفيض تغطي سماء الرياض
أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة أرماح الرياضية في السوق الموازية “نمو: عن إتمام عملية الطرح لعدد (4,927,958) سهماً عادياً تمثل (15%) من أسهم الشركة، بسعر طرح بالغ (28) ريالاً سعودياً للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية (404%) من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.
وستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بإكمال جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، مع مجموعة تداول السعودية وسيتم الإعلان عن موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية وبدء تداولها على موقع تداول www.saudiexchange.sa.