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بعد إتمام طرح 20% من الشركة

تحديد موعد بدء إدراج وتداول “الرياض للحديد” في سوق نمو

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
تحديد موعد بدء إدراج وتداول “الرياض للحديد” في سوق نمو
المواطن - فريق التحرير

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أكد سوق الأسهم السعودية “تداول”، أنه سيتم بدء إدراج تداول أسهم شركة الرياض للحديد في نمو – السوق الموازية سيتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 برمز تداول 9588 وبالرمز الدولي SA15TG8KLQ14 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

إدراج الرياض للحديد

وكانت شركة الإنماء للاستثمار، المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة الرياض للحديد في السوق الموازية “نمو” قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة.

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وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية” يوم 19 نوفمبر الجاري، إن سعر الطرح تحدد عند 17 ريالاً للسهم الواحد، حيث بلغت نسبة التغطية 222.56% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

 

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