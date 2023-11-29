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ضمن منافسات دوري روشن

تحدٍ جديد ينتظر غاياردو أمام الخليج

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
تحدٍ جديد ينتظر غاياردو أمام الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في الظهور بشكل مميز ضد الخليج، وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الاتحاد ضد الخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الخليج، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

الخليج - الخليج ضد الفتح - دوري روشن السعودي
لاعبو الخليج – المصدر spl

غاياردو يسعى للفوز

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الخليج، هي الثالثة للعميد تحت قيادة غاياردو، حيث بدأ مشواره بتعادل سلبي ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي، قبل أن يفوز خارج أرضه على أجمك الأوزبكي في دوري ابطال آسيا بنتيجة 2\1.

وسيكون غاياردو مطالبًا بإظهار لمساته الفنية على أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خاصة على الصعيد الدفاعي، الذي ظهر بشكل مخيب للآمال أمام أجمك، وطمأنة الجماهير على المستوى قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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