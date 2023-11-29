تحدٍ جديد ينتظر غاياردو أمام الخليج

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في الظهور بشكل مميز ضد الخليج، وحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الخليج، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.
وتُعد مباراة الاتحاد ضد الخليج، هي الثالثة للعميد تحت قيادة غاياردو، حيث بدأ مشواره بتعادل سلبي ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي، قبل أن يفوز خارج أرضه على أجمك الأوزبكي في دوري ابطال آسيا بنتيجة 2\1.
وسيكون غاياردو مطالبًا بإظهار لمساته الفنية على أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خاصة على الصعيد الدفاعي، الذي ظهر بشكل مخيب للآمال أمام أجمك، وطمأنة الجماهير على المستوى قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.