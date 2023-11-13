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في طريقها إلى إيرلندا وبريطانيا

تحذيرات عاجلة في أوروبا من العاصفة ديبي

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
تحذيرات عاجلة في أوروبا من العاصفة ديبي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حذرت وكالات الأرصاد الجوية من رياح شديدة ومدمرة تتجه نحو المملكة المتحدة وإيرلندا، وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أن إيرلندا الشمالية قد تواجه فيضانات.

تحذير من العاصفة ديبي

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الإيرلندية أيضًا تحذيرًا باللون الأحمر قبالة ساحل مقاطعات كلير وليمريك وكيري قبل رياح عاصفة عنيفة تبلغ قوتها 11 درجة، أي أقل بدرجة واحدة فقط من قوة الإعصار.

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تم تسمية العاصفة رسميًّا بواسطة خدمة الأرصاد الجوية، وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها الجزر البريطانية عاصفة بالتسلسل الأبجدي حيث تبدأ بالحرف “D”.

سرعة الرياح

وتصل سرعة هبوب الرياح في إيرلندا إلى 100 كيلومتر في الساعة صباح اليوم الاثنين، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الإيرلندية “ميت إيريان”، التي أعلنت تحذيرًا برتقاليًّا لأجزاء من البلاد، وتنبيهًا من عاصفة حمراء لبعض المناطق الساحلية في الغرب.

وقال جيسون كيلي، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية: “من المتوقع أن تؤثر أقوى الرياح على أجزاء من جمهورية إيرلندا في وقت مبكر من (اليوم) الاثنين، وربما تتزامن مع التنقل الصباحي، قبل أن تؤثر بعد ذلك على أجزاء من شمال ويلز وشمال إنجلترا حتى فترة ما بعد الظهر”.

موعد انتهاء العاصفة ديبي

وحذرت الوكالة من وجود خطر هبوب رياح شديدة ومدمرة اعتبارًا من مساء أمس الأحد، وسط تحذيرات من أنها ستكون “عاصفة جدًّا وسط أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد محتملة.

ويدخل التحذير، من العاصفة ديبي بأوروبا، حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل وينتهي الساعة 3 مساءً اليوم الاثنين 13 نوفمبر.

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