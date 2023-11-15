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تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Google Chrome

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Google Chrome
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا من وجود تهديد عالي الخطورة على مستخدمي منتجات Google Chrome.

وأوصى المركز بضرورة المسارعة بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Google توضيحًا لهذه التحديثات.

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كما أصدر المركز في وقت سابق تحذيرًا من وجود تهديد عالٍ جدًا على منتجات Adobe  مشيرًا إلى أن Adobe أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

Google Chrome

يذكر أن جوجل كروم ‏ هو متصفح ويب احتكاري من تطوير جوجل، ويعمل على أغلب أنظمة التشغيل، أُصدر لأول مرة في سنة 2008 لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز، ونُقل لاحقًا إلى لينكس وماك أو إس وآي أو إس وأندرويد حيث يكون المتصفح الافتراضي المدمج في نظام التشغيل.

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