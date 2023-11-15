مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Google Chrome 6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم الجيش الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء تحت غطاء ناري وقصف مكثف تركي الحمد بعد شائعة وفاته: أنا بخير وصلتني مشاعركم الأرصاد: احذروا الرياح الهابطة تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الملك خالد أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا من وجود تهديد عالي الخطورة على مستخدمي منتجات Google Chrome.
وأوصى المركز بضرورة المسارعة بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Google توضيحًا لهذه التحديثات.
كما أصدر المركز في وقت سابق تحذيرًا من وجود تهديد عالٍ جدًا على منتجات Adobe مشيرًا إلى أن Adobe أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.
يذكر أن جوجل كروم هو متصفح ويب احتكاري من تطوير جوجل، ويعمل على أغلب أنظمة التشغيل، أُصدر لأول مرة في سنة 2008 لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز، ونُقل لاحقًا إلى لينكس وماك أو إس وآي أو إس وأندرويد حيث يكون المتصفح الافتراضي المدمج في نظام التشغيل.