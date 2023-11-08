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تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا من وجود تهديد عالي الخطوة على كافة منتجات Samsung داعيًا مستخدمي منتجات الشركة إلى تحديثها فورًا.

حزمة Android

وأشار المركز إلى أن شركة Samsung قد أصدرت التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها موصية بضرورة التحديث عبر الرابط الرسمي.

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وبحسب موقع شركة سامسونغ فإن التحديثات تتضمن تصحيحات Google التي تصل إلى حزمة Android Security Bulletin – نوفمبر 2023.

تحديث هواتف Samsung

وقالت الشركة إنه إلى جانب تصحيحات Google وتصحيحات Samsung Semiconductor، تم توفير 15 عنصرًا من نقاط الضعف والتعرض الخاصة بمنتجات الشركة، من أجل تحسين ثقة العملاء فيما يتعلق بأمان أجهزة سامسونغ.

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