تحذير.. الهاتف المحمول يهدد خصوبة الرجال

حذرت دراسة حديثة من خطورة الهاتف المحمول على خصوبة الرجال، خاصة في حالة الاستخدام المفرط في تصفح الهاتف على مدار اليوم.

وخلال الدراسة، تم ربط استخدام الهاتف المحمول بانخفاض عدد الحيوانات المنوية، في دراسة استمرت 13 عاماً على الشباب في سويسراً.

تفاصيل الدراسة

ووجدت الأبحاث التي أجريت على 2500 رجل سويسري كانت أعمارهم بين 18 و22 عاماً في بداية الدراسة، أن تركيز الحيوانات المنوية انخفض بنسبة 21% لدى مستخدمي الهاتف بشكل متكرر.

وهذه هي الدراسة الأولى التي تدعم نظرية فقدت مصداقيتها سابقاً مفادها أن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهواتف المحمولة قد يؤثر على جودة السائل المنوي. ودعا فريق البحث من جامعة جنيف إلى إجراء المزيد من الأبحاث، لكنه قال إنه لا ينبغي للرجال أن يشعروا بالقلق ويتوقفوا عن حمل الهواتف في جيوبهم.

وقالت ريتا رحبان، المؤلفة المشاركة في الدراسة “هل الموجات الدقيقة المنبعثة من الهواتف المحمولة لها تأثير مباشر أم غير مباشر؟ هل تسبب ارتفاعاً كبيراً في درجة حرارة الخصيتين؟ هل تؤثر على التنظيم الهرموني لإنتاج الحيوانات المنوية؟ يبقى هذا كله غير معروف إلى أجل غير مسمى”.

أهم نتائج الدراسة

وكان تركيز الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين أبلغوا عن استخدام هواتفهم أكثر من 20 مرة في اليوم أقل بنسبة 21% ليصل إلى 44.5 مليون / مل في المتوسط. لكن الدراسة لا يمكن أن تستبعد أن الاختلافات الأخرى في أنماط حياة الرجال، الذين يستخدمون الهاتف المحمول، هي المسؤولة عن انخفاض الخصوبة.

وقال البروفيسور آلان باسي، أحد كبار خبراء الخصوبة في المملكة المتحدة، من جامعة مانشستر “إذا كان الرجال يشعرون بالقلق، فإن الاحتفاظ بهواتفهم في حقيبة والحد من استخدامها هو أمر سهل نسبياً بالنسبة لهم. ولكن لا يوجد حالياً أي دليل أن ذلك من شأنه أن يحسن نوعية الحيوانات المنوية لديهم، وهذا سيحتاج إلى تجربة عشوائية محكومة. أما بالنسبة لي، فسوف أستمر في الاحتفاظ بهاتفي في جيب سروالي”.

ويتم تحديد جودة السائل المنوي من خلال عوامل مثل تركيز الحيوانات المنوية، وإجمالي عدد الحيوانات المنوية، وحركتها وشكلها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.