تحذير: حوادث الطرق تزيد 15% خلال الإجازات

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن الحوادث تزداد بنحو 15% عن غيرها من أيام السنة في الإجازات، حيث أكدت أهمية التقيّد بتعليمات السلامة تزامناً مع الإجازة، وأهمية ربط حزام الأمان، سواءً للسائق أو باقي ركاب المركبة، مع أهمية الالتزام بالسرعة النظامية، والابتعاد عن استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.

الحماية من حوادث الطرق

وشددت الهيئة على أهمية وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم -خاصة أثناء الحوادث لا قدر الله-، كما أكدت على ضرورة فحص الإطارات ومختلف أدوات المركبة للتأكد من سلامتها، مع التأكد من توفر كافة أدوات السلامة في المركبة، مشيرةً إلى أهمية أخذ قسط كافي من النوم قبل السفر، محذرةً من القيادة أثناء الأمطار.

تنظيم قطاع الطرق

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق اعتمدت من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي؛ بهدف تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.