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بسبب عدم استخدامها من قبل أصحابها

تحذير لأصحاب حسابات Gmail على مستوى العالم

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
تحذير لأصحاب حسابات Gmail على مستوى العالم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة جوجل تحذيرًا لمستخدميها حول العالم، من أنها ستبدأ، في حذف حسابات Gmail التي لم يستخدمها أصحابها لمدة طويلة في ديسمبر المقبل.

تحذير لأصحاب حسابات Gmail

وسبق أن حذرت جوجل من هذا الإجراء قبل 6 أشهر تقريبًا، وأوضحت أن الحذف يشمل الحسابات التي لم يستخدمها أصحابها طوال عامين على الأقل. ولتجنب هذا الأمر يجب على أصحاب هذه الحسابات المنسية اتباع بعض الخطوات البسيطة، لتنشيطها وضمان بقائها على قيد الحياة.
كل ما عليك هو الدخول إلى بريدك، وإرسال أي رسالة أو إعادة تعيين كلمة السر، وحذف الرسائل القديمة.

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أسباب الحذف

وقالت جوجل، إنها قبل حذف أي حساب Gmail، سترسل عدة إشعارات لمستخدمه عبر البريد الإلكتروني أو إلى الحسابات الإلكترونية الاحتياطية التي ربطها المستخدم مع حساب جوجل.

وبررت قرار الحذف بأنه لأسباب أمنية، إذ من المرجح أن تصبح الحسابات القديمة وغير النشطة هدفًا للمحتالين أو قراصنة الإنترنت، موضحة أن الحسابات المنسية أو غير المراقبة، غالبًا ما تحتوي على كلمات مرور قديمة أو مُعاد استخدامها، يمكن اختراقها.

أهم مزايا جيميل (Gmail)

ويعد جي ميل (Gmail) هو خدمة بريد إلكتروني مجانية تقدمها شركة جوجل. وتم إطلاق جيميل رسميًا في عام 2004 وأصبح سريعًا واحدًا من أكثر خدمات البريد الإلكتروني شيوعًا واستخدامًا في جميع أنحاء العالم.

تتميز خدمة جيميل بعدة ميزات ووظائف مفيدة، بما في ذلك:

1. سعة تخزين كبيرة: توفر جي ميل مساحة تخزين كبيرة للرسائل والمرفقات، حيث يمكنك حفظ العديد من الرسائل والملفات دون الحاجة إلى حذفها بشكل متكرر.

2. تصنيف البريد الوارد التلقائي: يستخدم جي ميل تقنيات التعلم الآلي لتصنيف رسائل البريد الوارد تلقائيًا إلى فئات، مما يساعدك على تنظيم بريدك بشكل أفضل.

3. ميزة البحث المتقدم: يتميز جي ميل بمحرك بحث فعال يساعدك على العثور بسرعة على رسائل معينة أو مرفقات أو حتى كلمات محددة داخل الرسائل.

4. الدردشة والمكالمات الصوتية والفيديو: يمكنك استخدام جي ميل للدردشة الفورية وإجراء المكالمات الصوتية والفيديو مع جهات الاتصال الأخرى التي تستخدم أيضًا خدمة جي ميل أو تطبيق Google Hangouts.

5. الوصول من أي مكان: يمكنك الوصول إلى حساب جي ميل الخاص بك من أي جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان ذلك عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

بشكل عام، جي ميل يعد خدمة بريد إلكتروني شاملة وموثوقًا بها توفر العديد من المزايا لإدارة البريد الإلكتروني الشخصي والمهني.

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