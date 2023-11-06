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يجب تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه

تحذير لأهالي مكة المكرمة : أمطار وعواصف ترابية من الغد للجمعة

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
تحذير لأهالي مكة المكرمة : أمطار وعواصف ترابية من الغد للجمعة
المواطن - فريق التحرير

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث ‏بإمارة منطقة مكة ‏المكرمة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ‏وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ ‏نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبل.

ويأتي ذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، حسبما ذكر المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس.

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وفي وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التحذير على العاصمة المقدسة إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة تمتد حتى الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد.

طقس العاصمة المقدسة

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساء.

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