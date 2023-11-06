تحذير لأهالي مكة المكرمة : أمطار وعواصف ترابية من الغد للجمعة قرارات نارية من مجلس إدارة الزمالك اليوم .. إقالة أوسوريو وعرض أحمد فتوح للبيع كيف تؤثر مكالمات Zoom على الدماغ؟ لحظة إطلاق روسيا صاروخ باليستي عابر للقارات بولافا جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة الـ12 إبعاد عضو هيئة تدريس بجامعة نجران 5 سنوات لإخلاله بواجباته الوظيفية فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافر 76 % من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن يقود بلادهم بالاتجاه خاطئ الأهلي السعودي يستعيد عافيته بثلاثية في الرياض
دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبل.
ويأتي ذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، حسبما ذكر المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس.
وفي وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التحذير على العاصمة المقدسة إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة تمتد حتى الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد.
ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساء.