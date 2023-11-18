تحذير من التخييم والكشتات حتى الثلاثاء

حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، من التخييم والكشتات في مناطق وسط المملكة أو المناطق الغربية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة السعودية إنه يفضل التأجيل على الأقل يومي الأحد والاثنين لعدم استقرار الحالة الجوية، مشيرًا إلى أن الأجواء ستعود إلى الاعتدال اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.