فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية تحذير من التخييم والكشتات حتى الثلاثاء موعد مباراة إيطاليا ضد أوكرانيا اللجنة المكلفة ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة تختار الصين محطة أولى مصير لابورت من المشاركة ضد الأخدود وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 مطار العريش فيصل بن فرحان يشدد على وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري في غزة راموس يُبرر تصرفه الغريب مع جمهور ريال مدريد أنسيلمو الأكثر كسبًا للصراعات الثنائية السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، من التخييم والكشتات في مناطق وسط المملكة أو المناطق الغربية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال العقيل في مداخلة مع قناة السعودية إنه يفضل التأجيل على الأقل يومي الأحد والاثنين لعدم استقرار الحالة الجوية، مشيرًا إلى أن الأجواء ستعود إلى الاعتدال اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.
نصائح بتأجيل التخييم و"الكشتات" خلال اليومين المقبلين، لعدم استقرار الحالة الجوية حتى يوم الثلاثاء.
المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل#من_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/hNDQnw0ZX6
— قناة السعودية (@saudiatv) November 18, 2023