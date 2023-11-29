Icon

وظائف شاغرة في فروع المراعي Icon الرياض يطمح لتحقيق الفوز الثاني تواليًا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة Icon تحذير من برنامج خطير يستخدم صفحات مزيفة لسرقة البيانات البنكية Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة تحكم Icon أبرز أرقام جيسوس وكاسترو قبل الديربي Icon مشاهير الفن الباكستاني يمتعون زوار حديقة السويدي بأروع العروض الموسيقية Icon الجمهور مودعًا عبدالله الجربوع: 50 عامًا في خدمة الهلال Icon زيدان يحدد موعد عودته للتدريب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

تحذير من برنامج خطير يستخدم صفحات مزيفة لسرقة البيانات البنكية

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
تحذير من برنامج خطير يستخدم صفحات مزيفة لسرقة البيانات البنكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر باحثون من برنامج ضار جديد يسمى “Atomic Stealer”، يقوم بخداع المستخدمين لتثبيته من خلال إظهار صفحة ويب مزيفة تطلب منهم التحديث إلى أحدث إصدار من متصفحي كروم أو سفاري إذا كانوا يريدون رؤية المحتوى الموجود على موقع الويب.

سرقة البيانات البنكية

يعمل هذا البرنامج الضار من خلال استغلال نقاط الضعف واختراق مواقع الويب باستخدام تعليمات جافا سكريبت، وقد تم اكتشاف البرنامج في أكتوبر، باستخدام تقنية “بلوك تشين”.

قد يهمّك أيضاً
المضادات الحيوية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان

المضادات الحيوية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان

ريف السعودية يُطلق عيادات النحل في 4 مناطق

ريف السعودية يُطلق عيادات النحل في 4 مناطق

يعرض Atomic Stealer صفحة ويب مزيفة تطلب من المستخدمين التحديث إلى أحدث إصدار من متصفح كروم أو سفاري، ويحولهم إلى صفحات تحديث مشابهة تماماً لصفحات تحديث كروم وسفاري الحقيقية.

إذا قام المستخدمون بتنزيل التحديث وتثبيته من الصفحة المزيفة، فإن البرنامج الضار يسرق معلومات مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان وكلمات مرور واي فاي وتسجيلات الدخول إلى مواقع الويب والمستندات وملفات تعريف الارتباط وغيرها من البيانات الحساسة من أجهزة ويندوز وماك.

تحذير مهم للجميع

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة بليبينغ كومبيوتر، يتم بعد ذلك شراء المعلومات المسروقة من قبل مجرمي الإنترنت عبر قنوات تيليغراف مقابل مبالغ مالية كبيرة.

إذا كنت تريد البقاء في مأمن من البرامج الضارة، فتأكد من تجاهل أي صفحات تطلب منك تحديث متصفح الويب الخاص بك واستخدم فقط أداة التحديث المضمنة التي تقوم بتنزيل أحدث إصدار تلقائياً، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة
العالم

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية...

العالم
الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي
آخر الاخبار

الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي

آخر الاخبار
استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء
آخر الاخبار

استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء

آخر الاخبار
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض
الرياضة

تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

الرياضة
تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل...

السعودية اليوم
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام
السعودية اليوم

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

السعودية اليوم