تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة

سادت حالة من الرعب في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تداول قطرات عين تسببت في عدوى قاتلة وحالات وفاة في أكثر من ولاية.

وتسببت سلالة نادرة من بكتيريا Pseudomonas aeruginosa المقاومة للأدوية في تفشي عدوى العين في عدة ولايات أمريكية، ما أثر على أكثر من 80 شخصًا.

عدوى شديدة الخطورة

وكانت العدوى مرتبطة بقطرات العين المرطبة من شركتي EzriCare وDelsam Pharma، ما دفع إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى سحب المنتجات.

وتسببت العدوى في وفاة ما لا يقل عن أربعة أشخاص بسبب عدوى P. aeruginosa المقاومة للأدوية، والتي يمكن أن تنتقل من العين إلى مجرى الدم والبول والرئتين. وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين بفقدان دائم للبصر، واضطر أربعة أشخاص إلى إزالة مقل أعينهم جراحيًا.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلق

من جهتها، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من العشرات من منتجات قطرة العين الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية من مصنع التصنيع نفسه في الهند، بما في ذلك الخيارات الشائعة التي يتم بيعها في Target وWalmart.

وكشف المحققون في FDA عن “ظروف غير صحية” في المنشأة، وأظهرت عينات من مناطق إنتاج الأدوية نتائج إيجابية لبعض أنواع البكتيريا، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا مسببات الأمراض الموجودة.

ويأتي هذا التحذير قبل أن يتم ربط قطرات العين المدرجة في “قائمة المراقبة” الجديدة لإدارة الغذاء والدواء بأي التهابات معروفة في العين، وهذا ليس سحبًا رسميًا، ولكنه تحذير يأخذه موردو الأدوية على محمل الجد.

تلوث المنتج الطبي

وأوضح كريستوفر ستار، المتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه يجب على العملاء تجنب لمس طرف موزعات قطرات العين الخاصة بهم للعين أو الجلد أو الرموش أو الأصابع، لأن ذلك يمكن أن يلوث المنتج أيضًا بمسببات الأمراض.

وتابع أن المرضى أو الأطباء لاحظوا أن قطرات العين تسبب أعراضًا ضارة، مثل احمرار العين، أو ألم العين، أو حساسية الضوء، أو إفرازات من العين، فيجب عليهم التوقف عن استخدام المنتجات على الفور وطلب المشورة الطبية.