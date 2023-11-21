تحرير يد شخص علقت في فرامة بجازان

نجح الدفاع المدني بجازان في تحرير يد شخص علقت في فرامة.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: إنه تم تحرير يد الشخص التي علقت في فرامة بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى، موضحًا أن الشخص بصحة جيدة.