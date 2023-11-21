تحرير يد شخص علقت في فرامة بجازان أنمار الحائلي: برنامج الاستقطاب لم يُعاملنا بعدل مثل الهلال والنصر ماسك: أرباح إكس ستذهب لمستشفيات إسرائيل والهلال الأحمر بغزة إنذار أصفر لأهالي الرياض: أمطار ورياح وصواعق لصباح الغد نتنياهو يتحدث عن أخبار جيدة قريبًا بعد تأكيدات إسماعيل هنية لحظة سقوط طائرة عسكرية أمريكية عملاقة في عرض البحر OpenAI تواجه خطر الزوال 3 وصايا من السديس لقاصدي الحرمين الشريفين في الإجازة المدرسية القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين استقرار الدولار عند أدنى مستوياته في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي
نجح الدفاع المدني بجازان في تحرير يد شخص علقت في فرامة.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: إنه تم تحرير يد الشخص التي علقت في فرامة بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى، موضحًا أن الشخص بصحة جيدة.