Icon

تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليابان Icon ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للهلال Icon شكرًا محمد بن سلمان والمجد لا يليق إلا بـ السعودية Icon تسمية الجولة الـ15 من دوري روشن بجولة الرياض إكسبو 2030 Icon طالبات سعوديات يتحدثن الصينية بطلاقة بمنتدى جازان وسفير الصين في ذهول Icon انطلاق الجولة الـ15 من دوري روشن غدًا Icon الأرقام تُنصف عبدالرزاق حمدالله رغم الانتقادات Icon خروج البخار من الفم علامة دخول المربعانية Icon مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم Icon رقم استثنائي لـ ياسين بونو بعد مشاركته الآسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على متنها 8 أشخاص

تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليابان

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليابان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، عن تحطّم طائرة عسكرية أمريكية من طراز “أوسبري” وعلى متنها ثمانية أشخاص، قبالة سواحل اليابان.

تحطم طائرة أمريكية

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الياباني، في بيان مساء اليوم الأربعاء: “تلقينا معلومات صباح اليوم، تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان”.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يهنئ الملك سلمان بفوز السعودية باستضافة إكسبو 2030

ولي العهد يهنئ الملك سلمان بفوز السعودية باستضافة إكسبو 2030

كريستيانو رونالدو يعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف

كريستيانو رونالدو يعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف

وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل، أن حريقًا اندلع في محرك الطائرة الأيسر ثم سقطت في البحر.

8 أشخاص على متنها

وأضاف: “أُعلمنا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي”.

ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز “أوسبري” في شمال أستراليا بشهر أغسطس، أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصًا كانوا على متنها.

كما تحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة
العالم

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية...

العالم
الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي
آخر الاخبار

الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي

آخر الاخبار
استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء
آخر الاخبار

استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء

آخر الاخبار
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض
الرياضة

تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

الرياضة
تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل...

السعودية اليوم
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام
السعودية اليوم

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

السعودية اليوم