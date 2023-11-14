تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في 5 خطوات

كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريقة تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في حال وفاة المستفيد الرئيسي.

تخصيص المستفيدين

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين المستحقين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى في نظامي التقاعد المدني والعسكري، التقدم بطلب صرف مستحقاتهم إلكترونياً بإدخال البيانات الأساسية، ويتم التحقق من صحة واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.