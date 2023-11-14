تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في 5 خطوات

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كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريقة تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في حال وفاة المستفيد الرئيسي.
ويجب توفر ما يلي للاستفادة من الخدمة:
ويتم تقديم الطلب من خلال الخطوات التالية :