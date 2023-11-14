Icon

وصول 4 شاحنات سعودية إلى غزة Icon أسعار النفط ترتفع مدعومة بتصريحات أوبك Icon مغادرة الطائرة السعودية السادسة لإغاثة غزة Icon شاب يوثق بقايا كشتة .. أطعمة وخضراوات وأطباق وسفر Icon 3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الحدود الشمالية Icon مساند : السجل الزراعي شرط نقل الكفالة Icon أمطار الفجر تزين صباح الجوف Icon أسعار الذهب في السعودية تعاود رحلة الصعود Icon اللقطات الأولى لـ كوكايين البيت الأبيض Icon تصوير المخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها يعرض فاعلها للسجن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في 5 خطوات

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في 5 خطوات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريقة تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في حال وفاة المستفيد الرئيسي.

تخصيص المستفيدين

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين المستحقين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى في نظامي التقاعد المدني والعسكري، التقدم بطلب صرف مستحقاتهم إلكترونياً بإدخال البيانات الأساسية، ويتم التحقق من صحة واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

متطلبات الخدمة

ويجب توفر ما يلي للاستفادة من الخدمة:

قد يهمّك أيضاً
الإنسولين أولوية في صناعة الدواء بالسعودية

الإنسولين أولوية في صناعة الدواء بالسعودية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

  1.  أن يكون مقدم الطلب أحد المستفيدين من أفراد العائلة.
  2.  بيانات الورثة يتم استرجاعها آلياً من وزارة العدل حسب صك حصر الإرث، ويجب اختيار سبب الاستحقاق لجميع أفراد العائلة
  3.  تعبئة إقرار حالة أفراد العائلة.
  4. إضافة رقم حساب الايبان البنكي.​

الاستفادة من راتب التقاعد

ويتم تقديم الطلب من خلال الخطوات التالية :

  1. ​الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.
  2. تسجيل الدخول عبر منصة الأفراد.
  3. الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  4. تحديد نوع العميل كـ”زائر”
  5. اختيار خدمة “تخصيص المستفيدين” من قائمة الطلبات.
  6. الاطلاع على الضوابط والشروط ثم الموافقة لإكمال الطلب.
  7. تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على زر “تقديم الطلب”
  8. ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكنك متابعة الطلب من هنا

راتب التقاعد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة Serco
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة Serco

وظائف
نونو سانتو: قراراتي لصالح الفريق وهدفنا الفوز بكل بطولة
آخر الاخبار

نونو سانتو: قراراتي لصالح الفريق وهدفنا الفوز...

آخر الاخبار
لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال
الرياضة

لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال

الرياضة
بايرن ميونخ يرتقي لـ صدارة الدوري الألماني برباعية في هايدنهايم
الرياضة

بايرن ميونخ يرتقي لـ صدارة الدوري الألماني...

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري
السعودية اليوم

وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره...

السعودية اليوم
طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير الجدل
الرياضة

طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير...

الرياضة
الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات
صحة وطب‎

الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات

صحة وطب‎