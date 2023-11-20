تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر

احتجزت جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر؛ بحجة أنها إسرائيلية، وهو ما أثار توقعات بارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق، وكلفة التأمين على الشحن البحري، في منطقة حيوية للتجارة العالمية.

تداعيات الأمن البحري الدولي

كانت جماعة الحوثي في اليمن هددت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها ستستهدف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي أو السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، وذلك ردًّا على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت إسرائيل: إن السفينة المحتجزة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، ولا يوجد على متنها إسرائيليين، واصفة الحادث بأنه عمل إرهابي، سيكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي، وفقًا لـ “رويترز”.

أسواق النفط

توقع أندريه كوفاتاريو، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث “ECERA”، في تصريحات لـ”بلومبرغ”، ارتفاع أسعار النفط بضعة دولارات عند افتتاح الأسواق في آسيا، منبهًا إلى أن حجم الزيادة سيرتبط بتداعيات الحادث.

وأضاف أن أي اضطراب من هذا النوع، بخاصة خلال فترة تتسم بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، يمكن أن يرسل إشارة صعودية إلى الأسواق.

قفزة كبيرة بالأسعار

ويرتبط ارتفاع الأسعار بشكل مباشر بكيفية تطور الأمور في الساعات المقبلة، وفقًا كوفاتاريو الذي رأى أنه إذا كانت هذه بداية للتصعيد، فسنرى قفزة كبيرة في الأسعار.

كوفاتاريو اعتبر أيضًا أن المنطقة ستشهد ارتفاعًا في أسعار التأمين على الشحن البحري، وخصوصًا بالنسبة لشحنات النفط التي تمر عبر هذه المناطق.