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البداية على أسهم 4 شركات

تداول السعودية تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
تداول السعودية تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت هيئة السوق المالية” “تداول السعودية”، اليوم الاثنين عقود الخيارات للأسهم المفردة، لتكون ثالث منتجات المشتقات المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وستكون البداية على أسهم 4 شركات هي “أرامكو والراجحي وإس تي سي وسابك”.

تطوير القطاع المالي

ويُعد إطلاق سوق المشتقات المالية أحد المبادرات الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي FSDP ضمن رؤية المملكة 2030، ويعزز سوق المشتقات المالية تطوير منتجات للتداول والتحوط لهدف دعم المستثمرين والبنية التحتية للسوق السعودية.

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وأوضح المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح، إن تداول ستواصل العمل في المستقبل على إطلاق المنتجات الجديدة والمبتكرة.

أهداف المنتج الجديد

وأضاف الرميح، خلال حفل إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة، أن إطلاق هذا المنتج يهدف إلى زيادة تدفق السيولة إلى سوق الأسهم وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للمشاركين في السوق ومساعدة المستثمرين على إدارة مخاطرهم في محافظهم الاستثمارية بكفاءة.

ومن المقرر أن تتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) مهمة مقاصة وتسوية عقود الخيارات للأسهم المفردة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتعتبر عقود الخيارات للأسهم المفردة عقودًا موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسيًا لها.

 

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