تداول تطلق برنامج تطوير الخريجين براتب يصل لـ14 ألف ريال تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف لمؤشر ترتيب المدارس حساب المواطن : نراجع البيانات دوريًا لتطبيق معايير الاستحقاق السيول تجري في جازان بعد الأمطار الغزيرة أمطار غزيرة وجريان السيول شمال منطقة مكة المكرمة ترامب : إيران كانت تستأذني قبل استهداف قواعدنا بالعراق لأغراض سياسية تقويم التعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج جاهزية في 24 تخصصاً الدفاع المدني: ابتعدوا عن تجمعات السيول والتزموا بالتعليمات أبشر : بدء مزاد لوحات حرف وحرفين الخضراوات الورقية تعزز المناعة في الشتاء
أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2024م بمدينة الرياض، لخريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير، وفقًا لتفاصيل التخصصات وشروط التقديم الموضحة كما يلي: