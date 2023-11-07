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لعام 2024م بمدينة الرياض

تداول تطلق برنامج تطوير الخريجين براتب يصل لـ14 ألف ريال

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
تداول تطلق برنامج تطوير الخريجين براتب يصل لـ14 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2024م بمدينة الرياض، لخريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير، وفقًا لتفاصيل التخصصات وشروط التقديم الموضحة كما يلي:

التخصصات المطلوبة:

• هندسة الحاسب.
• علوم الحاسب.
• تقنية المعلومات.
• التسويق.
• الأمن السيبراني.
• الاقتصاد.
• إدارة الأعمال.
• المالية.
• المحاسبة.
• اللغة الإنجليزية.
• اللغات والترجمة.
• القانون.
• تصميم الجرافيك.
• الوسائط الرقمية.
• الموارد البشرية.
• إدارة الجودة.
• إدارة المشاريع وغيرها..

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الفئات المستهدفة:

يستهدف خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير.

مدة البرنامج:

مدة (9) أشهر.

برنامج تطوير الخريجين:

برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مُصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.

مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرصًا غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.

مزايا البرنامج:

راتب شهري حسب المؤهل:
○ لحملة البكالوريوس (12,350 ريالًا).
○ لحملة الماجستير (14,000 ريال).
○ تأمين طبي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة، الأبناء)
○ إجازة سنوية.
○ الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
○ تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

شروط التقديم:

  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  • خريجو وخريجات البكالوريوس أو الماجستير من جامعة مُعتمدة.
  • الالتزام بدوام كامل.
  • إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت مجموعة تداول، أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم والتسجيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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