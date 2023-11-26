تداول تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة.. غداً

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تبدأ سوق الأسهم السعودية “تداول” غداً الاثنين، إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة، لتكون ثالث منتجات المشتقات المالية المتداولة في السوق المالية السعودية.
وستكون عقود الخيارات للأسهم المفردة متاحة للتداول، في خطوة تمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم الاستثمارية بشكل فعال.
وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) مهمة مقاصة وتسوية عقود الخيارات للأسهم المفردة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتعتبر عقود الخيارات للأسهم المفردة عقوداً موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها. وقد تم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، والتي تشمل أصولها الأساسية 4 شركات هي أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، إس تي سي، وسابك. وتعمل تداول السعودية على توسيع محفظتها من عقود الخيارات للأسهم المفردة، بحيث تغطي المزيد من الشركات في المستقبل.
وتعتزم تداول السعودية إطلاق عقود خيارات أمريكية تتم تسويتها بشكل فعلي، وهي نوع من العقود المالية التي تتطلب تسليم الأسهم الأساسية بشكل فعلي في أي وقت قبل انتهاء صلاحيتها.
وفي بيان سابق، قال المدير التنفيذي لـ “تداول السعودية” محمد الرميح: “يؤكد إطلاق ثالث منتجات سوق المشتقات المالية على الجهود المستمرة التي تبذلها تداول السعودية لتوفير فرص ومنتجات استثمارية متنوعة تمكن المستثمرين من إدارة المخاطر الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة، وستسهم في تعزيز السيولة في السوق.
وسنواصل العمل على طرح منتجات وخدمات جديدة في السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.
يذكر أن تداول السعودية أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020م، وطرحت حتى الآن ثلاثة منتجات فيها، بما في ذلك العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30)، والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، وحالياً عقود الخيارات للأسهم المفردة.