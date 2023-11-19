تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال

شاهد.. أمطار غزيرة تكسو بريدة حلة من الجمال 39 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة أمطار غزيرة وسيول وبرد على 11 منطقة الأمطار تغرق سوق واقف في الدوحة برونو فيرنانديز يرفض الذهاب إلى دوري روشن النصر يخشى رحيل خالد الغنام مجانًا مارسيلو غالاردو يحدد أول صفقتين لنادي الاتحاد لوكا مودريتش يعلق على اقترابه من دوري روشن نادي الصقور يختتم سباق الملواح بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال ترامب يتفوق على بايدن في الاقتصاد والحدود والأزمات الخارجية
أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة الخليج للتأمين على أساس سعر 26.30 ريال اليوم الأحد 19 نوفمبر ، و إلغاء الأوامر القائمة.
كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2023
جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
السابق