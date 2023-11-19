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تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ صباحاً
تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة الخليج للتأمين على أساس سعر 26.30 ريال اليوم الأحد 19 نوفمبر ، و إلغاء الأوامر القائمة.

إضافة أسهم المنحة

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2023

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منح أسهم مجانية

جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
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