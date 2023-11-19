تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال

أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة الخليج للتأمين على أساس سعر 26.30 ريال اليوم الأحد 19 نوفمبر ، و إلغاء الأوامر القائمة.

إضافة أسهم المنحة

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2023

منح أسهم مجانية

جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

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